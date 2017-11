Black Friday Amazon: sconto del 20% su cuffie e giradischi Audio-Technica

Proprio mentre stiamo vivendo quella che è una vera e propria seconda giovinezza per i vinili, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine negli scorsi giorni, arriva, per gli appassionati, un’interessante offerta in occasione del Black Friday.

Audio Technica, infatti, in occasione del Black Friday di Amazon ha deciso di proporre ai propri utenti due interessanti soluzioni per l’ascolto di musica, scontandole del 20%.

Nella fattispecie, il famoso marchio ha deciso di scontare le cuffie monitor professionali Gun Metal ATH-M50XGM a 119 Euro, contro i 159,90 Euro di listino.

E sempre a proposito di vintage e vinili, solo per la giornata di oggi, gli appassionati del vintage e coloro che vogliono riscoprire il piacere di ascoltare i vecchi dischi, potranno acquistare il gira dischi ed altoparlanti AT-LP60+SP121BK a 119 Euro, rispetto ai 169 Euro originali, il tutto a fronte di un risparmio netto di 50 Euro. Un’occasione assolutamente imprendibile, se avete intenzione di acquistare un giradischi.