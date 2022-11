Black Friday Amazon: sconto sull'iPad Pro 2022 11 pollici da 512Gb

Poco dopo aver riportato tutti i buoni sconto in regalo su Amazon, torniamo a spulciare il catalogo delle promozioni proposte dal colosso di Seattle in occasione della “Settimana del Black Friday 2022” che si concluderà il 28 Novembre.

Tra le numerose promozioni, ne segnaliamo una particolarmente interessante sull’iPad Pro di Apple del 2022, nella versione WiFi Only con schermo da 11 pollici e 512 gigabyte di memoria interna, su cui è possibile risparmiare il 4% rispetto al prezzo di listino:

2022 Apple iPad Pro 11" (Wi-Fi, 512GB) - Grigio siderale (4ª generazione): 1.396,06 Euro (1.449 Euro)

Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 279,22 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e la consegna - ovviamente senza costi aggiuntivi - è garantita per martedì 22 Novembre 2022 per coloro che effettuano l’ordine entro la giornata odierna.

Disponibile anche il pagamento a rate a tasso zero con Confidis, fino al 31 Dicembre 2022.

Come sempre, la società americana non ha fornito alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per evitare di lasciarvi sfuggire questa interessantissima promozione sul tablet Apple lanciato da poche settimane.

Ricordiamo che è attiva la nostra pagina dedicata al Black Friday 2022, con tutte le offerte segnalate nel corso dei vari giorni.