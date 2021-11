Black Friday Amazon, lo smartphone da gaming Black Shark 4 scontato del 29%

Dopo aver approfondito lo Speciale Warehouse di Amazon, torniamo a trattare le promozioni di quest'ultima legate al Black Friday 2021 per via di uno sconto relativo allo smartphone da gaming Black Shark 4.

Scendendo maggiormente nel dettaglio della proposta legata alla versione nostrana del popolare portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, il dispositivo viene ora proposto a 418 euro su Amazon tramite rivenditori nella sua variante da 8/128GB. Stando a quanto si può leggere sul sito Web del noto store online, in precedenza il costo del prodotto ammontava a 590 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 29%, ovvero di 172 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo. Certo, non è esattamente tutto perfetto, come potete approfondire nella nostra recensione di Black Shark 4 (online da maggio 2021), ma coloro che apprezzano il mondo del mobile gaming potrebbero trovare intrigante un'offerta di questo tipo.

Per il resto, se siete interessati agli smartphone da gaming, potreste voler dare un'occhiata anche al Black Friday 2021 di RedMagic, altro brand che si è fatto conoscere in questo campo nel corso degli ultimi anni. Inoltre, in questo periodo potrebbe interessarvi tenere monitorata la nostra pagina dedicata alle offerte del Black Friday 2021, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle migliori promozioni.