Black Friday Amazon: smartphone OnePlus in sconto al prezzo più basso di sempre

Oltre alla scopa elettrica Xiaomi in offerta, su Amazon il Black Friday prevede anche ottimi sconti su smartphone OnePlus di fascia media e flagship, tra cui anche l’ultimo top di gamma OnePlus 10T. Vediamo assieme i modelli interessati e a che prezzi sono ora disponibili presso il portale di e-commerce di Andy Jassy.

Offerte Amazon su smartphone OnePlus per Black Friday

OnePlus Nord CE 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Tripla e Doppia SIM, Nero (Charcoal Ink): 299 euro

OnePlus Nord 2T 5G - 8GB RAM 128GB con tripla fotocamera con IA da 50MP e Ricarica veloce SUPERVOOC a 80W - 2 anni di garanzia - Grey Shadow: 319 euro

OnePlus 10T 5G 16GB RAM 256GB Smartphone con 150W SUPERVOOC Endurance Edition e Sistema con tripla fotocamera 50MP - 2 anni di garanzia - Jade Green: 679 euro

I modelli OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus 10T 5G sono venduti al prezzo più basso di sempre, mentre il dispositivo OnePlus Nord CE 5G viene venduto a 5 euro in più rispetto al minimo storico, raggiunto cinque mesi fa stando allo storico fornito da Keepa.

Amazon, ad ogni modo, garantisce la consegna gratuita in pochi giorni e consente di effettuare il pagamento anche in 5 o 12 rate mensili senza interessi. In alternativa, è possibile richiedere il pagamento a Tasso Zero con Cofidis al momento del check-out. Queste promozioni, specifichiamo, resteranno disponibili ancora per 5 giorni salvo esaurimento scorte.

