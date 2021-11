Black Friday Amazon: super sconti su microSD, SSD, hard disk e pendrive

In questo Black Friday 2021, Amazon dà ampio spazio anche agli sconti sulle microSD, SSD, hard disk e pendrive ed in generale a tutti i supporti di archiviazione per i dispositivi d'elettronica.

Sconti su archiviazione Amazon Black Friday 2021

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile , USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB: 112,99 Euro

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 500 GB: 77,99 Euro

Samsung Memorie T7 MU-PC500H SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu: 69,99 Euro

WD 1TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio: 114,99 Euro

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 / 90 MB/sec, Classe 10, UHH-I, U3, V30: 20,99 Euro

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30: 23,99 Euro

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 64 GB SDXC fino a 170 MB / s, UHS-1, Classe 10, U3, V30: 17,99 Euro

Samsung Memorie MB-ME128HA Evo Select Scheda MicroSD da 128 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso: 17,99 Euro

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB per Backup di iPhone e iPad: 39,49 Euro

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 256 GB, fino a 130 MB/s: 30,29 Euro

SanDisk Ultra Fit Unità Flash Tradizionale, USB 3.1 da 256 GB con Velocità Fino a 130 MB/sec, Nero: 33,69 Euro

Le offerte saranno disponibili nella maggior parte dei casi fino al 29 Novembre 2021, ed Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi a stretto giro di orologio.