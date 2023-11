Black Friday Amazon: super sconti sugli smartphone OnePlus

Poco dopo aver parlato dello sconto sul TV LG OLED da 55 pollici proposto da Amazon, torniamo a spulciare il listino dell'e-commerce arancione per riportare alcune offerte molto interessanti proposte dal marketplace su tre smartphone a marchio OnePlus, che possono essere acquistati a prezzi molto convenienti.

I modelli in offerta sono i seguenti:

Molto interessante è lo sconto proposto su OnePlus 10T 5G, che raggiunge il minimo storico su Amazon in quanto mai prima d'ora aveva raggiunto tale prezzo.

Per quanto concerne gli altri prodotti, su queste pagine è disponibile la nostra recensione di OnePlus 11 5G.

Ricordiamo che è disponibile la pagina del Black Friday di Everyeye contenente tutti gli sconti di questa settimana dello shopping che ha preso il via da qualche giorno e che culminerà il prossimo 27 Novembre con il Cyber Monday dedicato ai prodotti d'elettronica.

