Black Friday Amazon: tanti smartphone Samsung in offerta

Continua il Black Friday d'anticipo di Amazon. Nella giornata odierna la società di Jeff Bezos propone a prezzo ridotto tanti smartphone targati Samsung, tra cui l'M31 e l'M51. Vediamo quali sono i modelli interessati ed a quanto ammontano gli sconti.

Black Friday Amazon - Sconti su smartphone Samsung

Samsung Galaxy M31, Smartphone, Display 6.4" Super AMOLED, 4 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Nero, Esclusiva Amazon: 259,90 Euro

Samsung Galaxy M21, Smartphone, Display 6.4" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 64GB Espandibili, RAM 4 GB, Batteria 6000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 188 g, [Versione Italiana], Black: 209,90 Euro

Samsung Galaxy M51, Smartphone, Display 6.7" Super AMOLED Plus, 4 Fotocamere, 128GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 7000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, [Versione Italiana], Black, Esclusiva Amazon: 369,90 Euro

SAMSUNG Galaxy M11, Smartphone, Display 6.4" HD+ TFT, 3 Fotocamere, 32GB Espandibili, RAM 3GB, Batteria 5000 mAh, 4G, Dual Sim, Android 10, 2020 [Versione Italiana], Metallic Blue: 159,90 Euro

Nessuna informazione sulla data di scadenza, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Amazon garantisce la consegna a casa gratuita in tempi brevi, oltre che tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021.