Black Friday Amazon: utenti ricevono oggetti a caso al posto della Nintendo Switch

Amazon si è formalmente scusata con gli utenti dopo aver ricevuto una raffica di lamentele da parte di clienti che hanno riferito di aver ricevuto articoli a caso tra cui batterie, preservativi, libri ed un tamburello al posto di quelli ordinati durante il Black Friday di settimana scorsa.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, una dozzina di acquirenti si sarebbero lamentati con il rivenditore di Jeff Bezos per aver ricevuto gli articoli sbagliati nei loro ordini del Black Friday.

Uno di questi, sul proprio account Twitter, ha affermato che nel proprio pacco si è ritrovato un tamburello ed un microfono al posto della Nintendo Switch che aveva ordinato durante il Venerdì Nero dello Shopping. La divisione del Regno Unito della compagnia si è scusata e l'ha informato che gli rimborserà l'importo sborsato.

Il Mirror riferisce che un altro utente aveva ordinato la console Nintendo ma si è ritrovato a casa un libro intitolato "La bestia du Buckingham Palace" di David Walliams.

Sono tante però le segnalazioni arrivate: alcuni lamentano di aver ricevuto un ventilatore per laptop, batterie Duracell, spazzolini da denti e persino preservativi all'interno dei loro ordini invece che la Nintendo Switch.

Amazon, in una dichiarazione rilasciata da un portavoce si è detta dispiaciuta per l'accaduto ma ha osservato di non essere del tutto sicuro di cosa sia successo. Sono comunque in corso le indagini del caso.



Vi ricordiamo che nelle ore precedenti al Black Friday abbiamo avuto modo di visitare il centro di Vercelli.