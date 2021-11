Al via il Black Friday di Amazon Warehouse: 20% di sconto, ecco come trovare le offerte

Con lo scoccare della mezzanotte, sono ufficialmente partite le promozioni del Black Friday 2021 su Amazon Warehouse. In occasione del Venerdì Nero dello Shopping, che dà ufficialmente il via alla stagione natalizia, il colosso di Redmond propone un 20% di sconto sui prodotti Amazon Warehouse.

Tale sconto viene applicato direttamente nel carrello al momento del check-out, motivo per cui in questa notizia non elencheremo particolari promozioni, ma spiegheremo semplicemente come effettuare la ricerca dei prodotti.

Ciò che bisogna fare è collegarsi alla pagina Amazon Warehouse e quindi, tramite il campo presente in alto alla destra del logo Amazon, cercare ciò di cui si necessita. Alternativamente, è possibile anche scorrere semplicemente la pagina per visualizzare ciò che viene proposto a prezzo ridotto o filtrare per categoria tramite i link presenti sulla colonna di sinistra.

Lo sconto, ricordiamolo, viene applicato direttamente nel carrello, il che vuol dire che a quello visualizzato bisogna applicare una riduzione ulteriore.

Il nostro consiglio è di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse dal momento che gli sconti Amazon Warehouse sono soliti pr la ressa di clienti che sono pronti ad accaparrarsi le poche unità a disposizione nel giro di pochi minuti.

Nella scheda prodotto anche disponibile l’indicazione sullo stato del prodotto e sulle sue condizioni.