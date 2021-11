Black Friday in anticipo di Amazon: weekend di sconti sugli Echo con Alexa

Continua la marcia d’avvicinamento al Black Friday 2021 di Amazon, con il Black Friday in Anticipo. In questo weekend di Novembre, il colosso di Seattle rilancia le sue promozioni sui prodotti della gamma Echo, ovvero gli smart speaker basati su Alexa.

In offerta troviamo tre modelli:

Echo Dot (3ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Con controlli per la privacy - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro)

- Altoparlante intelligente con Alexa - Con controlli per la privacy - Tessuto antracite: 19,99 Euro (49,99 Euro) Echo Show 8 (1ª generazione, modello 2019) | Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 59,99 Euro (109,99 Euro)

| Schermo intelligente con Alexa | Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa | Antracite: 59,99 Euro (109,99 Euro) Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite: 44,99 Euro (84,99 Euro)

Come sempre, Amazon permette di effettuare il pagamento in 5 o 12 rate mensili, a tasso zero ed interessi zero. Interessante anche notare come sia possibile associare in automatico il proprio account Amazon all’Echo, il che facilita in maniera importante la configurazione al momento dell’arrivo casa, visto che non è necessario inserire i dati a mano.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni e come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse. E’ facile però prevedere che anche durante il Black Friday del 26 Novembre i prodotti della linea Echo e Fire TV Stick saranno disponibili a prezzi ridotti, come avvenuto anche negli scorsi anni.