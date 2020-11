Black Friday d'anticipo Amazon: sconti su TV Xiaomi ed LG e soundbar Samsung

Non solo Black November di Mediaworld. Anche Amazon quest'oggi torna alla carica con una serie di promozioni e sconti su diversi prodotti per l'intrattenimento domestico, tra cui troviamo delle TV Xiaomi ed LG e una soundbar a marchio Samsung.

Sconti Black Friday d'Anticipo Amazon

Xiaomi Mi Smart TV 4S 55" 4K LED, Tuner Triplo, Android TV 9.0, Telecomando con Microfono, Video e Netflix [Classe di efficienza energetica A]: 399 Euro

LG NanoCell TV AI 65NANO806NA.APID, Smart TV 65", Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa integrati. [Classe di efficienza energetica A+]: 749,99 Euro

Samsung Soundbar HW-T430/ZF da 100W, 2.1 Canali, Nero: 139,99 Euro

Per la Mi Smart TV 4S da 55 pollici di Xiaomi è indicata la disponibilità immediata per 6 unità, e non è chiaro se una volta terminate queste la promozione sarà riproposta oppure se il prodotto tornerà al costo di listino. Per gli altri due prodotti invece non sono disponibili indicazioni di nessun tipo in merito alla data di scadenza.

Tutti e tre però sono accomunati dalla spedizione veloce con il Prime e da tutti i vantaggi garantiti dal sistema di sottoscrizione della compagnia americana, che garantisce anche la possibilità di effettuare il reso in tempi più lunghi rispetto a quelli classici proprio per l'imminente inizio della stagione natalizia.