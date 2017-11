Black Friday Apple: buoni regalo sull'acquisto dei dispositivi?

Per questioni di fuso orario, è già cominciato in Australia e Nuova Zelanda il Black Friday 2017. Proprio questa differenza di orario ci permette di scoprire le promozioni che probabilmente Apple lancerà domani anche in Italia.

Il gigante di Cupertino, a giudicare da quanto pubblicato da alcuni quotidiani del paese, ha lanciato la promozione “One-Day Shopping”, che consente agli utenti di ottenere, sull’acquisto di alcuni dispositivi, una carta regalo del valore di 210 Dollari australiani, pari a 160 Dollari americani.

Ad esempio, acquistando un iPhone 7, iPhone 6s ed iPhone SE, il gigante di Cupertino regala un buono sconto da 53 Dollari, che diventano 106 Dollari in caso di acquisto di iPad Pro, iPad mini ed iPad da 9,7 pollici.

Per quanto riguarda l’Apple Watch Series 1, invece, la carta regalo sarà di 27 Dollari, mentre ovviamente è più corposa per l’acquisto di un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac e Mac Pro. In questo caso si avrà diritto a 160 Dollari di buono sconto.

Probabilmente, ed utilizziamo il condizionale in quanto non è certo, le medesime promozioni saranno disponibili nella giornata domani anche in Stati Uniti, Canada ed Europa.



In attesa di quelle ufficiali, però, Unieuro ne sta proponendo alcune estremamente interessanti.