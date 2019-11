Black Friday Apple: trapelano le offerte disponibili da domani

Partiranno domani i quattro giorni di promozioni Apple in occasione del Black Friday 2019, ma da Australia e Nuova Zelanda sono arrivate le prime indicazioni su ciò che ci aspetta.

Come noto, il colosso di Cupertino permetterà agli utenti di ottenere delle carte regalo fino ad un massimo di 200 Dollari sull'acquisto dei propri prodotti.

Di seguito la tabella attiva da qualche ora in Nuova Zelanda ed Australia:

$ 320 per MacBook Pro da 13 pollici, iMac o iMac Pro

$ 160 per MacBook Air

$ 160 per iPad Pro

$ 160 per Beats Studio3 Wireless

$ 80 per iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone XR

$ 80 per iPad Air da 10,5 pollici o iPad mini 5

$ 80 per HomePod

$ 80 per Beats Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless o Powerbeats Pro

$ 40 per Apple Watch Series 3, AirPods, Apple TV 4K o Apple TV HD

Secondo i calcoli effettuati dai colleghi di MacRumors, questi dovrebbero essere gli importi delle carte regalo negli Stati Uniti, e quindi molto simili allo schema che sarà ripreso in Europa:

$ 200 per MacBook Pro da 13 pollici, iMac o iMac Pro

$ 100 per MacBook Air

$ 100 per iPad Pro

$ 100 per Beats Studio3 Wireless

$ 50 per iPhone 8, iPhone 8 Plus o iPhone XR

$ 50 per iPad Air 10 o iPad mini 5 da 5,5 pollici

$ 50 per HomePod

$ 50 per Beats Solo3 Wireless, Powerbeats3 Wireless o Powerbeats Pro

$ 25 per Apple Watch Series 3, AirPods, Apple TV 4K o Apple TV HD

Chiaramente non abbiamo conferme ufficiali a riguardo, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per seguire insieme a noi il Black Friday 2019.