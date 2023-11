Al via il Black Friday di ASUS su Amazon: sconti su tanti prodotti da gaming

Al via gli sconti del Black Friday 2023 di ASUS, in occasione della Settimana del Black Friday che ha preso il via in giornata odierna su Amazon. Il colosso di Seattle permette di acquistare tantissimi prodotti da gaming di ASUS a prezzi ridotti.

Tra le periferiche da gaming è possibile acquistare in sconto gli auricolari ROG Cetra True Wireless, ma anche i mouse ROG Harpe ACE AIM Lab Edition e ROG Spatha X, oltre che la tastiera ROG AZOTH.

ASUS propone in sconto anche lo chassis ASUS Prime AP201 nella versione Mesh compatta, ma anche il dual chamber TUF GAMING GT502 ed il ROG HYPERION GR701.

Non mancano le promozioni sulle schede video: in questo caso ASUS propone la serie ASUS Prime, tra cui la Prime B760M-K D4, oltre che la serie TUF Gaming che include le TUF Gaming B650M-PLUS e TUF Gaming Z790-PLUS WIFI D4 e la serie ROG.

Per quanto riguarda i monitor l’offerta è molto ampia: si parte dai monitor portatile come il modello ZenScreen MB166C, l’ASUS VP229HE ed i monitor della serie ROG e TUF tra cui i TUF GAMING VG259QM ed il ROG Strix XG27AQ.



Interessante anche lo sconto su ASUS ZenFone 10, che nella versione con 128 gigabyte di storage è disponibile a 699,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino. ASUS ROG Phone 7 invece è disponibile a 1049,99 Euro, in calo del 12% se si confronta con i 1999 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente sullo store ufficiale di ASUS presente su Amazon.