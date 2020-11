Il Black Friday di ASUS è già iniziato: sconti su ROG Phone 3 e ZenFone 7 fino al 30/11

Anche ASUS ha deciso di prendere parte al Black Friday 2020. A pochi giorni dal Venerdì Nero dello shopping, il marchio asiatico ha annunciato le Black Weeks, che saranno attive fino al 30 Novembre e riguarderanno i prodotti delle famiglie ASUS e ROG, tra cui smartphone e notebook, oltre che componenti e periferiche.

Partendo dagli smartphone, l'ASUS ROG Phone 3 nella configurazione con 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna può essere acquistato ad 899 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino. In sconto però troviamo anche la Strix Edition dello stesso smartphone, con 8GB di RAM e 256GB di storage, al prezzo di 699 Euro: anche in questo caso il risparmio è di 100 Euro. Asus sottolinea che a coloro che acquisteranno il ROG Phone 3 saranno regalati tre mesi di accesso a Stadia Pro. A tal proposito ricordiamo che è disponibile la nostra recensione di ASUS RoG Phone 3.

Sconti anche sugli smartphone della gamma ZenFone. Qui troviamo il ZenFone 7 Pro con 8 gigabyte di RAM e 256GB di memoria interna, nelle colorazioni nero e bianco al prezzo di 699 Euro: anche in questo caso il risparmio è di 100 Euro rispetto al prezzo di listino. In sconto anche il ZenFone 7 "liscio", nella configurazione 8/128GB, a 599 Euro.