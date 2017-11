Black Friday Asus: sconti su Vivowatch, Notebook, ZenPad e ZenMax

Giornata di sconti anche sui prodotti, direttamente sullo store ufficiale del produttore, che nella giornata di oggi, in occasione del, offre a prezzi scontati molti dei propri prodotti, e che abbracciano tutte le categorie.

Si parte con ASUS VivoWatch, che può essere acquistato a 99 Euro contro i 129 Euro di listino, ma nelle promozioni figurano anche gli smartphone come lo ZenFone Max, che subisce un taglio del prezzo del 36% ed è disponibile a 159 Euro. In generale, è tutta la gamma ZenFone ad essere scontata, con ZenFone Selfie a 229 Euro, ZenFone Go a 129 Euro e ZenFone 2 a 179 Euro, che rappresenta il prezzo più conveniente per tutta la linea.

Non potevano mancare gli sconti sui tablet ZenPad. ZenPad 10 da 16 gigabyte è acquistabile, fino al 26 Novembre, a 149 Euro e ZenPad 3S 10 da 64 gigabyte a 389 Euro.

Chiaramente, essendo una fascia di mercato in cui il brand è estremamente popolare, ASUS sconta anche la propria gamma di notebook:

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo. Tutte le spedizioni saranno gratuite per gli ordini superiori agli 80 Euro, e saranno disponibili fino a Domenica 26 Novembre. La disponibilità, però per molti potrebbe essere limitata, e per questo vi invitiamo, in caso di interesse, ad effettuare l'ordine nel minor tempo possibile.