Black Friday ASUS: tantissime offerte fino al 27 Novembre su laptop ed accessori da gaming

Partono anche le promozioni di ASUS per il Black Friday e Cyber Monday. Il produttore infatti ha riservato delle offerte molto speciali che saranno attive fino al 27 Novembre 2023 su tanti prodotti da gaming.

Per quanto riguarda i notebook, ASUS permette di ricevere in omaggio il mouse MD100 acquistando il Vivobook 15, il Vivobook 16X OLED, il Vivobook 16X, il Vivobook Pro 16X OLED, lo Zenbook 15 e lo Zenbook Pro 14 Duo OLED.

Acquistando i modelli ROG STRIX SCAR 17 e ROG Zephyrus di laptop ASUS ROG invece si riceverà in omaggio lo zaino BP4701. ASUS evidenzia anche che inserendo nel carrello il coupon “ASUSWEP-10BF”, gli utenti registrati avranno la possibilità di ricevere uno sconto del 10% sulle estensioni di garanzia acquistate.

Non mancheranno gli sconti sugli smartphone della gamma ZenFone (tra cui lo ZenFone 9 e ZenFone 10), ma anche sui ROG Phone (come ROG Phone 6 e 7), e le periferiche da gaming come tastiere meccaniche e mouse.

Numerose anche le offerte sulle schede madri, come quelle della serie TUF Gaming, ma anche sulle schede video come la Dual GeForce RTX 3060 OC Edition 8GB GDDR6. Per quanto riguarda i monitor invece è disponibile in offerta il monitor ROG Strix XG43UQ da 43 pollici.

ASUS però ha anche annunciato una esclusiva campagna Freebie, con due opzioni disponibili: acquistando il pad ROG Raikiri o ROG Raikiri Pro si ottiene in omaggio la t-shirt ROG Cosmic Wave, mentre acquistando il mouse ROG Harpe ACE si ottiene in omaggio il mousepad ROG Hone Ace Aim Lab Edition.

Gli ASUS Gold Store possono essere cercati direttamente attraverso la pagina dedicata.