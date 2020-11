Il Black Friday attira i truffatori: occhio al phishing ed ai dati personali!

La foga delle offerte del Black Frday, che mai come quest'anno si svolgerà quasi esclusivamente online a causa delle misure di contenimento della pandemia. Di conseguenza, l'occasione per i truffatori è diventata ghiottissima, come evidenziato anche da una ricerca di Comparitech, che ha analizzato 30 milioni di siti web.

Nell'analisi effettuate sulle pagine registrate questo mese, sono stati evidenziati gli sforzi dei criminali informatici per ingannare gli utenti alla ricerca di offerte in vista dello shopping natalizio.

E' emerso che su 267.807 siti registrati e contenenti la parola chiave correlata "Black Friday", 5.466 di questi erano siti truffa o di phishing.

"I truffatori attirano le vittime sui loro siti tramite email e social media" ha affermato Paul Bischoff, sul blog di Comparitech, secondo cui "tutti abbiamo visto email di phishing in cui i truffatori si atteggiano a figure aziendali ed autoritarie per indurre le vittime a fare click su link dannosi".

Il consiglio quindi è il solito: evitate di inserire le credenziali delle vostre carte di credito o i dati personali in siti non conosciuti, che propongono prezzi iperconcorrenziali. Consigliamo di affidarvi sempre alle catene più famose e siti web che magari accettano anche PayPal come metodo di pagamento, in quanto rappresenta una garanzia extra.