Il Black Friday continua da Euronics: aggiornata lista offerte su prodotti tech

Il Black Friday lanciato da Euronics a inizio novembre vede una proroga con il volantino “Black Friday Continua”, con il quale la catena di distribuzione aggiorna la lista di dispositivi d’elettronica e informatica in promozione. Diamo quindi una rapida occhiata ai migliori sconti del Black Friday 2022 di Euronics.

La rassegna inizia dagli smart TV in sconto, dispositivi particolarmente desiderati in vista del passaggio al DVB-T2 per il digitale terrestre. Procedendo per brand, troviamo un LG OLED da 55” a 999 euro grazie a un taglio di prezzo del 41%, accompagnato poi da un LG OLED C2 da 48” a 1.199 euro. In alternativa, Euronics propone un Samsung QLED da 50 pollici a 699 euro, ovvero al 41% in meno, e un Samsung OLED da 55” a 1.399 euro al posto di 2.499 euro.

Per quanto concerne gli smartphone a prezzi vantaggiosi, il Samsung Galaxy S20+ costa 399 euro anziché 649 euro. Chi preferisce invece la penultima generazione, Samsung Galaxy S21 5G costa solo 499 euro grazie a un risparmio del 39%. Torniamo dunque a 399 euro per lo Xiaomi 12 Lite, accompagnato a braccetto dallo Xiaomi Redmi Note 11 a 189,90 euro. Scendiamo ancora di prezzo, infine, poiché il Realme C33 costa solo 139,90 euro.

In chiusura, vi proponiamo un trio di laptop Lenovo in offerta, a partire dal low-cost Lenovo IdeaPad 3 con CPU Intel Celeron a 199 euro al posto di 349 euro. Scende da 649 euro a 499 euro un Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i5 di decima generazione, mentre passa a 999 euro un Lenovo IdeaPad Gaming 3 con Ryzen 7 6800H e NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

Anche Mediaworld ha prorogato il volantino del Black Friday, con un secondo round attivo fino al 16 novembre.