Black Friday e Cyber Monday: come comprano gli italiani? Ecco il rapporto

Mentre Amazon si prepara al Natale con una serie di nuove funzionalità che renderanno più semplice la consegna dei regali ai propri amici, inizia a crescere anche il fermento per il Black Friday e il successivo Cyber Monday.

Lo storico periodo di offerte prenatalizie è infatti ormai ben radicato anche tra le abitudini degli italiani e sono davvero tantissimi coloro che aspettano con ansia queste giornate per fare incetta di regali o togliersi qualche meritato sfizio personale.

In questo contesto, un recente sondaggio di Finder ci ha dato modo di scoprire in che modo ci approcciamo a queste giornate di sconti nel Belpaese. In particolare, è emerso che il 49% degli italiani nel campione farà acquisti nel corso del Black Friday, ammesso che i prezzi siano favorevoli. Sempre il 49% degli italiani adulti pone come condizione necessaria quella che lo sconto medio sia della metà del prezzo di partenza. Il 12% degli italiani adulti mira invece a uno sconto del 90%. La popolazione più attratta dai saldi di Black Friday e Cyber Monday è quella compresa tra i 55 e i 64 anni.

Susannah Blinsted, rappresentante dei diritti dei consumatori e Responsabile per le Pubbliche Relazioni di Finder, ha affermato che "Stiamo entrando nella più grande stagione dello shopping dell’anno, con alcuni degli eventi di vendita più popolari dietro l’angolo, tra cui il Black Friday and Cyber Monday. Se stai tenendo d’occhio un determinato prodotto, potresti voler attendere per vedere se verrà scontato durante la stagione dei saldi". Allo stesso modo, Blinsted suggerisce di effettuare un'accurata pianificazione dei propri acquisti per evitare lo shopping compulsivo, il cui rischio in queste situazioni è davvero dietro l'angolo.

Se siete interessati a scoprire come nascono questi eventi ormai entrati anche nel nostro dizionario, suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sul significato di Black Friday e Cyber Monday.