Black Friday DJI: sconti fino al 50% su alcuni droni ed accessori

Anche DJI annuncia la propria partecipazione al Black Friday 2022, con una serie di offerte che saranno disponibili sia sul DJI-Store che nei negozi fisici di DJI ARS di Roma e Milano, dove gli utenti potranno acquistare alcuni modelli di punta dell'azienda con sconti fino al 50%.

DJI Mini 3 Pro è disponibile al prezzo di 1.009 Euro, ma se si acquista il DJI Mini 3 Pro Fly More Kit insieme al drone si otterrà il 50% di sconto fino all'11 Dicembre 2022.

DJI FPV Combo viene scontato invece a 799 Euro, 200 Euro in meno dai 999 Euro di listino, mentre DJI Mini 2 Fly More Combo passa a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro imposti dal produttore.

Tra i prodotti di contorno, segnaliamo il DJI OM 5 Sunset White a 129 Euro, con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 159 Euro di listino, ma anche Tello a 99 Euro e DJI Osmo Mobile 3 Combo a 79,99 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente sul DJI Store Online. Le promozioni termineranno in via ufficiale mercoledì 30 Novembre 2022, quindi abbracceranno non solo il Black Friday ma anche il Cyber Monday in programma lunedì prossimo.

