Black Friday Dyson da Mediaworld: tanti sconti fino al 22 Novembre

Nel Black Friday di Mediaworld troviamo una serie di sconti molto interessanti anche sui prodotti Dyson, tra cui aspirapolvere senza filo e robot aspirapolvere. Vediamo quali sono le offerte più interessanti, disponibili fino al 22 Novembre in negozio ed online.

La scopa elettrica Dyson Gen5 Detect è disponibile ad 899,01 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il Dyson V15s Detect Submarine viene proposto a 929,99 Euro, con un risparmio di 20 Euro. In sconto segnaliamo anche il Dyson V8 Motorhead, a 269 Euro, in calo dai 279,99 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli altri prodotti Dyson in offerta, segnaliamo il Dyson Multi Styler Airwap a 547,99 Euro, dai 549 Euro di listino, mentre il phon Dyson Supersonic viene proposto a 447,99 Euro, dai 449 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sul Dyson Phon Supersonic nella colorazione nichel/rame, a 380,99 Euro, dai 449 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti Dyson in offerta per il Black Friday di Mediaworld è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle modalità di pagamento vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, dove sono presenti anche tutte le informazioni sull’eventuale possibilità di dilazionare il pagamento.