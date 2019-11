Black Friday eBay: fino al 70% di sconto su TV OLED, MacBook e smartphone

E' iniziato anche per eBay il Black Friday e come avvenuto lo scorso anno, anche nel 2019 non mancano le offerte bomba. L'ex casa d'aste promette sconti sull'elettronica fino al 70%, e scorrendo gli articoli in promozione non mancano le promozioni irrinunciabili.

Il TV Panasonic TX-55GZ1500 OLED 4K HDR10+ da 55 pollici con supporto Dolby Atmos è disponibile a 1.399 Euro, rispetto ai 2.599 Euro di listino. Sempre restando nella stessa fascia di prezzo, l'LG OLED55B9PLA da 55 pollici Ultra HD 4K passa dai precedenti 2.399 Euro a 999 Euro, con tanto di spedizione gratuita. Sempre dal fronte dei TV, il Sony KD55AG8 OLED da 55 pollici 4K HDR può essere acquistato a 1.499,99 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1.999,99 Euro di listino.

In sconto però troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5, 8GB di RAM ed SSD da 128GB, a 949 Euro dai 1.279 Euro imposti dal produttore. L'iPad da 10,2 pollici del 2019 con 32 gigabyte di memoria interna, WiFi Only, è disponibile a 275 Euro.

La GoPro Hero 8 invece può essere acquistata a 299,99 Euro. Fronte smartphone citiamo iPhone 11 Pro Max da 256GB a 1.299,99 Euro e Xiaomi Redmi Note 8 Pro da 64 gigabyte a 199,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.