Black Friday eBay: sconto del 42% su TV Samsung SUHD curvo

Il Black Friday potrebbe diventare il periodo ideale per tutti coloro che hanno intenzione di rinnovare la gamma di televisori presenti in casa. In particolare, da eBay ci arriva, nell’ambito della settimana di sconti, un’interessantissima offerta.

Sulla piattaforma online, infatti, è possibile acquistare il televisore smart-tv UE65KS7500 di Samsung, SUHD curvo, con diagonale di 65 pollici a 1.599 Euro, con un risparmio di 1.200 Euro (il 42%) sul prezzo di listino di 2.799 Euro.

Siamo di fronte ad un televisore di fascia alta della società coreana, con schermo curvo e LED, e sintonizzatore digitale terrestre DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, che include ben quattro prese HDMI, cornici grigie, due altoparlanti da 40 watt con tanto di supporto in modalità surround e 3 prese USB. A livello di dimensioni, la televisione è larga 144,17 cm, profonda 29,71 cm, alta 83,02 cm e pesa 23,7 chilogrammi.

La vendita, che include spese di spedizioni gratuite, è gestita da un rivenditore che ha la garanzia cliente eBay, ed è anche un rivenditore autorizzato Samsung.

Maggiori informazioni sull’offerta qui.