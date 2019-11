Black Friday ePrice: gli sconti di oggi 29 Novembre. Super offerta sulle AirPods 2!

Giunge quasi al termine la Black Marathon di ePrice, l'iniziativa promozionale lanciata in concomitanza del Black Friday 2019, che permette di ottenere dei buoni sconto sull'acquisto dei prodotti in offerta. Per la giornata di oggi i prodotti sono tanti, ma spicca la promozione sulle AirPods 2.

La seconda generazione delle cuffie senza fili di Apple, con case di ricarica Lightning, può essere acquistata a 134,99 Euro, rispetto ai 179 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta di uno dei prezzi più bassi mai toccati dagli auricolari della casa di Cupertino, che sarà disponibile ancora per tre giorni. Disponibili a prezzo ridotto anche le FreeBuds Lite di Huawei, a 64,99 euro, per un risparmio del 35%.

In sconto però c'è anche la TV QLED QE65Q85RATXZT da 65 pollici 4K Ultra HD di Samsung a 1699,99 Euro, che permette di risparmiare 200 Euro rispetto al prezzo di listino. Il TV Philips 55PUS8804/12 da 55 pollici invece passa a 699,99 Euro. Resta ancora in sconto la TV OLED Ultra HD 4K da 55'' 55B9PLA di LG, a 1199,99 Euro.

Tra le offerte però segnaliamo anche l'SSD KingSton da 240GB della Serie A400, a 24,99 euro, il 55% in meno dai 55,5 Euro precedenti.

Tutte le offerte sono disponibili a questo indirizzo, con i relativi buoni e la scadenza.