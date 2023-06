Black Friday d'Estate Euronics: 18% di sconto su aspirapolvere Dyson

Nel suo Black Friday d'Estate, Euronics propone uno sconto molto interessante sull'aspirapolvere Dyson V11 Extra, su cui è possibile risparmiare il 18% rispetto ai prezzo di listino.

L'aspirapolvere, nella fattispecie, viene proposto a 449 Euro, in calo del 18% rispetto ai 549 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 149,66 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna è ovviamente gratuita e garantita a stretto giro di orologio, con possibilità di effettuare anche il ritiro velocemente: basta semplicemente scegliere il punto vendita più vicino ed il gioco è fatto. Tramite il sito web viene comunque indicata la disponibilità nei vari negozi.

A livello tecnico, Dyson garantisce fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco, ma l'aspirapolvere è anche in grado di ottimizzare in maniera intelligente la potenza e l'autonomia per adattarla ai tappeti ed i diversi tipi di pavimenti. Grazie alla spazzola Motorbar che pulisce in profondità pavimenti e tappeti. Il motore Dyson Hyperdymium può raggiungere una velocità fino a 125mila giri al minuto, che secondo Dyson rappresenta "l'aspirazione più potente tra gli aspirapolvere senza filo" quando in uso.

Il Black Friday d'Estate di Euronics sarà disponibile sia nei negozi fisici che online fino al prossimo 21 Giugno 2023.