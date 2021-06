Black Friday d'Estate Euronics: fino al 37% di sconto sui nuovi TV LG 2021

E' partito ieri il Black Friday d'Estate di Euronics, che sarà attivo fino al 16 Giugno 2021. Nel volantino della catena di distribuzione troviamo tantissimi TV LG 2021 in offerta, su cui è proposta una riduzione fino al 37%.

Sul NanoCell 43NANO756PA da 43 pollici viene proposta una riduzione del 28% ed è disponibile a 499 Euro, dai 699 Euro di listino.

37% di sconto invece sul 55UP75006LF da 55 pollici, a 499 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 799 Euro di listino. Il TV è a LED con risoluzione 4K Ultra HD ed include due ingressi HDMI.

In sconto troviamo anche il 55NANO886PB da 55 pollici, ad 899 Euro: la riduzione è del 33% rispetto ai 1348 Euro di listino, mentre il 65NANO756PA da 65 pollici è disponibile ad 899 Euro, il 30% in meno dai 1299 Euro imposti dal produttore.

Non mancano all'appello i nuovi TV OLED: l'OLED55A1 da 55 pollici passa a 1199 Euro, che si traduce in un risparmio del 25% rispetto ai 1599 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 59,95 Euro al mese con tan fisso e taeg 0%.

L'OLED 48C1 da 48 pollici invece passa a 1399 Euro, mentre la versione da 77 pollici dello stesso modello viene proposta a 3799 Euro.