Black Friday d'Estate Euronics: grandi sconti su 5 smartphone Motorola, Oppo e Xiaomi

Le offerte del Black Friday d'Estate proposte da Euronics stanno per finire, dunque quale migliore momento per vedere alcuni dei migliori prodotti in sconto dalla catena di negozi olandese, in particolare cinque smartphone per ogni fascia di prezzo di marchi come Motorola, Oppo e Xiaomi.

Partiamo dal modello più economico di questa “Top 5”, ovvero Motorola moto G20, smartphone con schermo IPS LCD da 6,5 pollici e refresh rate di 90Hz, chip Unisoc T700 sotto la scocca assieme a 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile tramite microSD, quadrupla fotocamera sul retro (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e un solo sensore frontale da 13MP, per una batteria da 5000 mAh. La promozione da Euronics comporta il cambio di prezzo da 169 Euro a 139 Euro.

Segue dunque Oppo A53s proposto a 159,90 Euro anziché 199,90 Euro. Si tratta di uno smartphone dotato sempre di schermo IPS LCD da 6,5 pollici con refresh rate di 90Hz, ma con chip Qualcomm Snapdragon 460 da 1.8 GHz di clock accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione, batteria da 5000 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore selfie da 8 megapixel e tre lenti posteriori (13MP + 2MP + 2MP).

In alternativa, Euronics propone anche l’ultimissimo OPPO Find X3 Lite a 399 Euro al posto dei 499 Euro di listino. In questo caso troviamo uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione 1080x2400, chipset Qualcomm Snapdragon 765G 5G, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Per quanto riguarda il setup fotocamera troviamo quattro sensori posteriormente (64MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità) e uno selfie da 32MP, mentre come batteria presenta una cella da 4300 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0.

Passiamo infine a due smartphone firmati Xiaomi, entrambi venduti assieme agli auricolari Mi True Wireless EarBuds Basic 2 in un pacchetto unico particolarmente conveniente. Apriamo le danze con Xiaomi Redmi Note 10S a 275 Euro anziché 309,80 Euro. Questo smartphone presenta un display AMOLED Full HD da 6,43 pollici assieme al chipset octa-core Mediatek Helio G95 con clock a 2.05 GHz, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna espandibile mediante microSD, batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W e, infine, una quad-camera posteriore (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) e un’unica lente anteriore da 13MP.

Chiude questa serie di offerte il modello Xiaomi Mi 11 Lite 5G scontato a 399 Euro a partire dai 478,90 Euro di listino. Se sotto la scocca figura un chipset Qualcomm Snapdragon 780G assieme a 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna non espandibile e una batteria da 4250 mAh con Quick Charge 4+, per quanto riguarda la fotocamera troviamo tre sensori sul retro (64MP grandangolare + 8MP ultra grandangolare + 5MP macro) e singola fotocamera selfie da 20MP, mentre lo schermo è un AMOLED da 6,55 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz e risoluzione 1080x2400 pixel.

Ricordiamo che queste offerte e quelle relative ai nuovi TV LG 2021 da noi viste in precedenza si concluderanno tutte il 16 giugno 2021.