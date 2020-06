Black Friday d'Estate Euronics, sono le ultime ore: le offerte da non perdere

Ultime ore per il Black Friday d'Estate di Euronics, che scadrà alla mezzanotte di domani, 1 Luglio 2020. Vediamo quindi quali sono le offerte da sfruttare per portare a casa uno dei prodotti in volantino a prezzi ridotti.

Partendo dagli smartphone citiamo nuovamente lo Xiaomi Redmi Note 8T che è disponibile a 169,90 Euro, il 26,10% rispetto ai 229,90 Euro di listino, mentre il Redmi Note 8 Pro passa a 229 Euro, per un risparmio di 70 Euro dai 299 Euro precedenti. In sconto anche Oppo Reno2 Z, a 279 Euro, il 20,06% se si confronta ai 349 Euro del listino.

Salendo di fascia, troviamo Huawei P30 da 128GB a 399 Euro, il 38,52% in meno rispetto ai 649 Euro, ma anche iPhone 11 da 64 gigabyte a 749 Euro: la riduzione di prezzo è di 90 Euro se si tiene conto degli 839 Euro del listino Apple. Samsung invece propone il Galaxy S20 a 749 Euro ed il Galaxy Note10 Lite a 479 Euro.

Tra gli accessori ed i dispositivi indossabili, invece, il Galaxy Fit di Samsung è disponibile a 14,90 Euro e le AirPods 2 con case di ricarica Lightning a 139 Euro.

In offerta troviamo anche il MacBook Air del 2020 con SSD da 256GB a 1099 Euro, dai 1229 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.