Black Friday Euronics: oltre 100 euro di sconto su uno smartphone Xiaomi

Continua l’Everyday Black Friday di Euronics, e come ampiamente preannunciato nella giornata di ieri, in questo sabato di ottobre la catena di distribuzione ci propone una promozione molto interessante su uno smartphone Xiaomi, su cui è possibile risparmiare oltre 100 Euro rispetto al prezzo di listino.

Come riportato ieri, lo smartphone in questione è lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, nella variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria, che viene proposto a 189 Euro, in calo di 110 Euro rispetto ai 299 Euro di listino: il risparmio netto è del 36% se si confronta con il costo imposto dal produttore.

L’offerta sarà valida solo per oggi, 30 Ottobre 2021, sia nei negozi sparsi sul territorio italiano, salvo esaurimento scorte.

Nella giornata di domani, invece, sarà la volta di una lavatrice Bosch Wan24178IT che potrà essere acquistata a 349 Euro piuttosto che 579 Euro, con un risparmio di 230 Euro.

E’ possibile anche impostare degli alert per essere avvisati non appena le offerte saranno attive.

Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo che il 1 Novembre sarà la volta di un notebook in offerta, il 2 Novembre invece toccherà ad un altro smartphone. Le offerte però saranno svelate solo nei prossimi giorni, a 24 ore di distanza dalla loro attivazione.