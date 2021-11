Black Friday Euronics: 300 Euro di sconto su un TV LG da 55 pollici, solo domani

Mentre continua l'avvicinamento di Euronics al Black Friday, la catena di distribuzione ha annunciato l'offerta di domani dell'Everyday Black Friday che da qualche giorno sta già proponendo una serie di promozioni molto interessanti.

L'offerta di oggi, venerdì 5 novembre 2021, riguarda l'Oppo A94 5G che è disponibile nei negozi aderenti e sul sito web ufficiale di Euronics, salvo esaurimento scorte, a 279 Euro. Lo sconto è del 24% rispetto ai 369 Euro imposti dal produttore con un risparmio di 90 Euro.

Come dicevamo poco sopra però, la giornata di domani sarà dedicata ai TV, e per questo Euronics ha già annunciato che l'offerta riguarderà l'LG 55UP7670 da 55 pollici, che per 24 ore (sempre salvo esaurimento scorte) sarà disponibile a 499 Euro. La riduzione di prezzo è del 37%, pari a 300 Euro, dai 799 Euro imposti dal produttore.

Nella giornata dell'8 Novembre sarà la volta di un tablet, mentre nei giorni precedenti e successivi verranno proposti sconti non inerenti al mondo all'informatica.

Attraverso il sito web di Euronics è anche possibile impostare un alert per ricevere una notifica sullo smartphone nel momento in cui diventa attiva la promozione. Come sempre, consigliamo di affrettarvi in caso d'interesse in quanto Euronics non fornisce alcuna indicazione sulla quantità di unità disponibili.