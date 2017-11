Black Friday Euronics: 50 prodotti al 50%, le offerte tech

Non poteva mancare all'appello, in questo, anche, una delle catene di distribuzione più importanti del nostro paese, che ha lanciato la promozione che prevede lo sconto del 50% su 50 prodotti.

Per quanto riguarda i prodotti d'elettronica al consumo, le offerte particolarmente interessanti sono quelle che riguardano l'Huawei P8 Lite del 2017, acquistabile a 134 Euro, ma per gli appassionati di vintage è anche presente il Nokia 3310, a 29,95 Euro contro i 59,90 euro di listino per le colorazioni Dark Blue, Warm Red, Grey e Yellow.

Importante la rappresentanza di TomTom, che sconta non solo l'indossabile Touch Cardio, acquistabile a 54,50 Euro, ma anche il navigatore TomTom Go 620 World WiFi, acquistabile a 164,50 Euro.

Se dobbiamo parlare di indossabili, la menzione allo sconto per il FitBit Blaze, acquistabile a 139 Euro, è d'obbligo, per uno smartwatch tra i più apprezzati dagli utenti.

Altrettanto interessanti l'offerta per il Sony Xperia XZ Premium, che viene scontato del 40% a 461,40 Euro, mentre per quanto riguarda Samsung citiamo il Galaxy Gear S3 a 269 Euro ed il Galaxy J5 del 2017 a 169 Euro.

La lista completa delle promozioni di Unieuro, che si aggiungono a quella delle altre catene di distribuzione italiana, è disponibile a questo indirizzo.