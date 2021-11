Black Friday Euronics, annunciate le offerte dei prossimi giorni: c'è anche un TV OLED

Continua la marcia d'avvicinamento di Euronics al Black Friday 2021. Nell'ambito dell'Everyday Black Friday quest'oggi la catena di distribuzione propone una lavatrice in offerta a 299 Euro, con uno sconto del 40%, mentre domani sarà la volta di un rasoio elettrico Philips. Tuttavia, sono anche state annunciate le promo dei prossimi giorni.

Nella newsletter inviata agli iscritti, Euronics evidenzia che l'11 Novembre 2021 festeggerà il "Single Day", e promette una serie di promozioni

Il 12 Novembre 2021, invece, proporrà in sconto (non è stata diffusa alcuna informazione sull'importo) il laptop Acer Aspire 5, mentre il 13 Novembre sarà la volta di un TV LG OLED da 48 pollici che a giudicare dall'immagine di anteprima dovrebbe essere della gamma A1

Proprio qualche ora fa abbiamo segnalato alcune offerte su TV OLED e QLED nel Manà Manà Black Friday di Unieuro: la catena di distribuzione propone una serie di sconti su tantissimi modelli.

Ricordiamo che l'Everyday Black Friday di Euronics terminerà ufficiale il 26 Novembre 2021, quando andrà in scena il volantino del Black Friday 2021. Per tutte le offerte dell'Everyday Black Friday Euronics, vi rimandiamo alla pagina dedicata dove quotidianamente viene proposto un prodotto a prezzo ridotto. E' anche possibile inserire degli alert per ricevere notifiche al momento della disponibilità.