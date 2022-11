Black Friday Euronics, aspirapolvere Dyson Absolute in offerta del 20%

Il Black Friday continua da Euronics e, tra i tanti prodotti d’informatica ed elettronica disponibili in offerta, non possiamo non parlare dell’aspirapolvere Dyson V10 Absolute in sconto fino al 20 novembre 2022, uno dei modelli più venduti al mondo caratterizzato da potenza elevata e un design ben distinguibile.

Questo aspirapolvere senza fili opera tramite batteria e può arrivare a una potenza di aspirazione massima di 150W a partire dal suo minimo di 22W. Non ci sarà scampo né per i peli degli animali, né per la polvere più piccola grazie alla potenza del vortice interno generato dal motore Dyson Cyclone V10, il quale porta dunque tutto ciò che raccoglie al contenitore dalla capienza pari a 0,76 L. Peraltro, Dyson V10 Absolute pesa solo 2,67 chilogrammi, risultando facilissimo da usare.

Il prezzo di listino è pari a 499 euro, ma la catena di distribuzione stellata lo abbassa a 399 euro garantendo la consegna gratuita e la possibilità di completare il pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna. Ribadiamo a questo punto che la promozione è riportata come attiva fino al 20 novembre 2022, salvo esaurimento scorte. Ergo, dopo tale data non viene assicurata la sua validità.

