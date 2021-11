Black Friday Euronics: attenti allo sconto di domani su aspirapolvere elettrico Rowenta!

L’iniziativa Everyday Black Friday Euronics annunciata a fine ottobre procede con tante nuove offerte dalla durata limitata: come sappiamo, si tratta per l’esattezza di promozioni valide solo per 24 ore. Nel caso della giornata di domani, 16 novembre 2021, ci sarà un’offerta esclusiva su un aspirapolvere a batteria Rowenta.

Al momento della scrittura della notizia il medesimo articolo risulta già scontato del 50%. Osservando la pagina del negozio online, infatti, possiamo vedere che l’aspirapolvere Rowenta RH9680 in colorazione Corsican Blue è venduto a 199 Euro anziché 399 Euro.

Scendendo nei dettagli tecnici, si tratta di una scopa elettrica con aspirazione ciclonica e potenza massima pari a 185 W, per capienza pari a 0,55 Litri e batteria dall’autonomia di 25 minuti e tempo di ricarica di 3 ore. Questo aspirapolvere elettrico Rowenta ha una funzione 2 in 1 estremamente efficace per aspirare e lavare i pavimenti automaticamente e in metà tempo, grazie al sistema Aqua integrato alla spazzola. Importante è anche la posizione Stop & Go che consente a spazzola e tubo di rimanere in piedi da soli per passare alla modalità aspirabriciole in modo semplice e veloce. Nel kit di acquisto non mancano poi spazzole e filtri EasyWash aggiuntivi.

L’offerta in questione è valida fino al 29 novembre 2021 salvo esaurimento scorte, ma martedì 16 novembre 2021 ci si può aspettare uno sconto ulteriore. Non essendo nota la dimensione del prossimo taglio di prezzo, consigliamo di verificare domani stesso se ci sono novità nella pagina dedicata.

Tra le altre promozioni del momento abbiamo segnalato anche diversi aspirapolvere robot in sconto da Mediaworld.