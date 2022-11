Black Friday Euronics: laptop da gaming Lenovo con RTX 3050Ti a 500 euro in meno

Il volantino Black Friday lanciato da Mediaworld per il 2022 durerà fino al 27 novembre e funzionerà in maniera molto particolare, garantendo sconti fissi su una moltitudine di dispositivi a seconda del prezzo di listino. Tra i prodotti interessati figura, in particolar modo, un laptop da gaming Lenovo con RTX 3050Ti a 500 euro in meno.

Si tratta per la precisione del computer portatile Lenovo IdeaPad Gaming3 15ARH7, dotato della già citata scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050Ti e del processore AMD Ryzen 6800H da 3,2 GHz di clock base, accompagnati sotto la scocca da 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di memoria in unità SSD. Il display, invece, è un LCD Full HD da 15,6 pollici. Infine, il sistema operativo preinstallato è Windows 11.

Fino al 13 novembre 2022 questo laptop sarà disponibile a 999 euro al posto dei 1.499 euro di listino, con pagamento effettuabile in 3 rate senza interessi con Klarna e consegna a domicilio da pagare a parte, portando il prezzo finale a 1.008,90 euro. Dopo il 13 novembre non è assicurata la proroga di questa offerta, in quanto la catena di distribuzione stellata potrebbe cambiare settimanalmente i dispositivi d’elettronica e informatica in sconto.

Parlando sempre di promozioni riguardanti computer da gaming, da Mediaworld si trova anche un laptop HP con RTX 3060 a 400 euro in meno.