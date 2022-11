Black Friday Euronics, i migliori smartphone in sconto a meno di 250 euro

Il Black Friday è già iniziato da Euronics e include anche tantissimi dispositivi mobili in offerta, dai top di gamma come Samsung Galaxy S22 Ultra a modelli low-cost. Vediamo, dunque, i migliori smartphone in offerta a meno di 250 euro fino al 27 novembre prossimo.

Partiamo dal modello Xiaomi Redmi 9C nella versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile con microSD. In questo caso troviamo sotto la scocca il chipset MediaTek Helio G35 assieme a una batteria da 5.000 mAh, mentre lato fotocamera figurano tre sensori posteriori, di cui il principale da 13 MP, e uno anteriore da 5 MP. Il display, infine, è un IPS LCD HD+ da 6,53 pollici. Il prezzo, dunque, è pari a 129 euro al posto di 199 euro.

Restando dal marchio cinese, troviamo Xiaomi Redmi Note 11S a 219,90 euro anziché 299,90 euro. Qui abbiamo il SoC MediaTek Helio G96, accompagnato sempre da una batteria da 5.000 mAh ma da 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Lato fotocamera ci sono una lente anteriore da 16 MP e quattro posteriori con principale da 108 megapixel. Il display è da 6,43 pollici, AMOLED con risoluzione FHD+.

Chiudiamo il trio con il Motorola Moto G52, il quale scende da 299,90 euro a 199,90 euro. In questo caso il display è un pOLED FHD+ da 6,55 pollici con refresh rate a 90Hz, seguito da batteria da 5.000 mAh, chip Qualcomm Snapdragon 680, 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM, e un comparto fotocamera con sensore posteriore principale da 50 MP e anteriore da 16 MP.

