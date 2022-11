Black Friday Euronics: sconti fino al 50% su tanti modelli di smartphone

Continuano le offerte del Black Friday di Euronics. La catena di distribuzione propone sconti fino al 50% su diversi modelli di smartphone a marchio Samsung e Motorola.

Il Samsung Galaxy S22+ da 128 gigabyte è disponibile a 699 Euro , il 35% in meno rispetto ai 1079 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A23 5G viene proposto a 219 Euro, in calo del 37% dai 349 Euro imposti dalproduttore.

iPhone 11 da 128 gigabyte invece è disponibile a 549 Euro, il 9% in meno rispetto ai 609 EUro di listino. Apple Watch SE GPS Only da 40mm passa a 289 Euro, mentre la variante con cassa da 44mm passa a 319 Euro, l'8% in meno dai 349 Euro imposti dal produttore.

Fronte Xiaomi, segnaliamo il Redmi 10C nella versione 3/64GB a 129,90 Euro, il 27% in meno rispetto ai 179,90 Euro di listino. Interessante anche il Redmi 10 2022, a 169,90 Euro, con uno sconto pari al 26% se si confronta con i 229,90 Euro precedenti: il risparmio è davvero interessante.

Il Garmin VivoActive 4 invece può essere acquistato a 199,90 Euro, con un risparmio del 33% in meno rispetto ai 299,90 Euro imposti da Garmin. L'Amazfit Bip 3 Pro, invece, passa a 49,90 Euro.

Le offerte della telefonia del Black Friday di Euronics sono disponibili direttamente nella pagina dedicata sul sito.