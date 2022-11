Black Friday Euronics, sconto di 400 euro su laptop Acer con RTX 3060

Il Gran Finale del Black Friday 2022 di Euronics è ormai arrivato, ergo è il momento di trattare le migliori promozioni su prodotti d’elettronica e informatica presso la catena stellata. Tra i tanti, di seguito parleremo di un laptop da gaming Acer con RTX 3060 a 400 euro in meno.

Il modello al centro di questa disamina è l’Acer Nitro 5 con codice specifico AN515-58-760C, dotato del processore Intel Core i7-12700H da massimo 4,6 GHz di frequenza in modalità Turbo, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Lato display troviamo un pannello LCD Full HD da 15,6 pollici, mentre il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

Normalmente questo computer portatile concepito per attività di gioco viene proposto a 1.799 euro ma, fino al 28 novembre prossimo, costerà solo 1.399 euro grazie a un taglio del 22%. Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi con Klarna ma, nella cifra citata, non sono inclusi i 9,90 euro minimi da pagare per la consegna a domicilio.

Trattandosi comunque di un volantino attivo sia online, sia presso i punti vendita Euronics, questo sconto è valido ovunque in Italia ed è possibile procedere con la prenotazione online per pagare e ritirare il dispositivo in loco, oppure pagare online il laptop Acer Nitro 5 e ritirarlo nelle giornate seguenti.

In chiusura, vi rammentiamo che su Amazon, invece, c’è un Lenovo Legion 5 Pro con RTX 3060 in sconto.