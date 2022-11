Black Friday Euronics, smart TV Sony OLED 2022 a 1.200 euro in meno

Il volantino Black Friday di Euronics attivo fino al 27 novembre copre anche molti televisori di ultima generazione, dai modelli entry-level agli OLED e 8K lanciati nel 2022. Tra i tanti, di seguito parleremo di un Sony BRAVIA OLED venduto a 1.200 euro in meno, anche se soltanto fino al 13 novembre prossimo.

Si tratta per la precisione del modello Sony XR65A75KAEP, appartenente alla linea BRAVIA XR lanciata nel corso di quest’anno. Il dispositivo presenta un pannello OLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale, con supporto a HLG, HDR10, refresh rate nativo pari a 100Hz, codifiche Dolby Vision e Dolby Atmos rispettivamente lato video e lato audio, ma anche VRR e ALLM per migliorare l’esperienza di gioco. Il sistema operativo, invece, è Google TV.

Il prezzo di listino di questo smart TV del gigante giapponese è fissato a 2.999 euro ma, grazie a un taglio del 40%, è possibile acquistarlo a 1.799 euro con 49 euro di consegna a domicilio da pagare a parte. La quota finale è pagabile anche in 3 rate senza interessi scegliendo il piano Klarna. Altrimenti, presso i punti vendita Euronics in tutta Italia il medesimo TV è in vendita a 1.799 euro con ritiro in negozio a costo zero.

Se invece di un televisore state cercando un computer portatile performante, ricordiamo che nello stesso volantino Black Friday di Euronics si trova anche un laptop Lenovo con RTX 3050Ti a 500 euro in meno.