Black Friday Euronics: smartwatch Samsung e Garmin in offerta, anche 40% in meno

Nel contesto del Gran Finale del Black Friday 2022 lanciato da Euronics per questa ultima settimana di novembre è possibile trovare alcuni smartwatch Samsung e Garmin a prezzi ottimi, grazie a tagli di prezzo anche fino al 40% sul listino. Vediamo quali modelli sono interessati e i rispettivi cartellini.

L’orologio più economico del trio che analizzeremo di seguito è il Garmin VivoActive 4S, venduto dalla catena di distribuzione a 199,90 euro al posto di 299,90 euro. Questo smartwatch si presenta con ghiera in acciaio inox, polimeri fibrorinforzati per il rivestimento, cinturino in silicone e protezione Corning Gorilla Glass 3 per lo schermo da 1,1 pollici. Tra le funzionalità chiave troviamo GPS, sensore per la frequenza cardiaca, tracciamento di energia, stress, idratazione e sonno, oltre a molteplici modalità sportive e Garmin Pay.

Segue dunque il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 42mm, che da Euronics scende da 369 euro a 219 euro. Anche qui non mancano le modalità per monitorare energia, stress, sonno, frequenza cardiaca e anche pressione sanguigna. La ghiera rotante in acciaio inossidabile dà al dispositivo un aspetto elegante, mentre il cinturino si rivela perfetto anche per lo sport. Il sistema operativo è Wear OS, il display è un Super AMOLED da 1,2 pollici e non manca anche l’NFC. In alternativa, si può acquistare la variante da 46mm a 269 euro al posto di 399 euro.

Tutti questi smartwatch possono essere acquistati online effettuando il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna e pagando 4,90 euro per la consegna a domicilio. In alternativa, le stesse offerte sono valide presso i punti vendita Euronics.

