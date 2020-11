Black Friday Euronics, parte lo Speciale Telefonia: sconti su tanti smartphone

Euronics, in clima Black Friday, ha lanciato una nuova promozione, battezzata "Speciale Telefonia" che come suggerisce il nome permette di portare a casa a prezzi ridotti tanti smartphone, smartwatch e dispositivi indossabili.

Il Samsung Galaxy S20 FE è disponibile a 499 Euro, 170 Euro in meno rispetto ai 669 Euro precedenti. L'Oppo A72 invece passa a 189 Euro, per un risparmio di 279 Euro, pari a 90 Euro. L'A91 è disponibile a 249 Euro, 80 Euro in meno rispetto al prezzo imposto dal produttore asiatico.

In offerta troviamo anche alcuni iPhone: l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte passa ad 899 Euro, 290 Euro in meno rispetto al prezzo di lancio, mentre l'iPhone SE da 128 gigabyte del 2020 è disponibile a 469 Euro, 81 Euro in meno.

Sempre dal fronte Apple, è disponibile anche Apple Watch Series 3, GPS Only da 38mm, a 199 Euro, mentre la variante da 42mm viene proposta a 239 Euro. Le AirPods 2 con case di ricarica Lightning possono essere portate a casa a 129 Euro.

Per quanto riguarda Xiaomi, il Redmi Note 9 viene scontato a 169 Euro, con il Redmi Note 9 Pro a 229 Euro ed il Redmi Note 9S da 128 gigabyte a 199 Euro.

Il volantino completo può essere consultato attraverso questo indirizzo.