Black Friday Euronics, TV Samsung QLED 4K 2022 a 1.100 euro in meno

Stiamo raggiungendo le giornate chiave per gli sconti del Black Friday 2022, anche presso le catene di distribuzione. Nel volantino Black Friday di Euronics, per esempio, in queste giornate potrete trovare un TV Samsung Neo QLED 4K del 2022 a 1.100 euro in meno grazie a un taglio del 39% sul listino.

Se state cercando uno smart TV di fascia alta, questo modello potrebbe proprio fare al caso vostro: si tratta del Samsung QE65QN90B, parte della gamma Neo QLED 4K lanciata quest’anno. Il televisore ha un display da 65 pollici con refresh rate nativo di 100Hz, supporto alle tecnologie HLG, HDR10+ Adaptive e AMD FreeSync Premium Pro lato video, assieme al Dolby Atmos lato audio. Il sistema operativo resta sempre la piattaforma Tizen e, già integrato, troviamo il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

La catena stellata propone questo televisore Samsung Neo QLED a soltanto 1.699 euro, prezzo molto interessante se si considera che il listino lo fissa a 2.799 euro. In queste cifre non sono incluse le spese di spedizione, le quali ammontano a un minimo di 49 euro a seconda della distanza dal punto vendita più vicino. Il pagamento, ad ogni modo, può essere completato anche in tre rate senza interessi grazie a Klarna.

In aggiunta a ciò, potete richiedere l’installazione del televisore a parete pagando altri 39 euro, oppure potete accedere alla protezione acquisto SERENA pagando un minimo di 59 euro. Infine, segnaliamo che lo stesso prezzo è valido anche presso i punti vendita in tutta Italia se desiderate procedere con il ritiro direttamente presso il negozio.

