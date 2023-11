Parte il Black Friday di Expert: sconti che fanno la differenza fino al 15 Novembre

Anche Expert in giornata odierna da il via al suo Black Friday ,con il volantino che propone il “Black Friday che fa la differenza” fino al 15 Novembre 2023, su una serie di prodotti d’elettronica ed informatica molto interessanti.

Tra i televisori, il Samsung QE55Q60CAUXZT da 55 pollici viene proposto a 569 euro, il 12% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, mentre l’LG OLED65B3LA da 65 pollici viene proposto a 1699 Euro. In sconto segnaliamo anche il TCL Serie C64 QLED 43C645 da 43 pollici che viene proposto a 329 Euro, il 13% in meno rispetto ai 379 Euro di listino.

Nel comparto telefonia, segnaliamo il Motorola Moto G32 a 99,90 Euro, il 15% in meno rispetto ai 116,90 Euro, mentre il Samsung Galaxy A33 5G nella variante 6/128Gb è disponibile a 239,90 Euro, il 4% in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino. Interessante anche la riduzione sul Realme 11 Pro 5G da 256 gigabyte, che viene proposto a 329,90 Euro, il 18% in meno dai 399,90 Euro di listino.

Per quanto concerne il comparto informatica, il Lenovo Ideapad Slim 3 è disponibile a 599 Euro , mentre l’Acer Aspire 3 passa a 499 Euro, dai 549 Euro di listino.

