Parte il Black Friday di Expert: sconti mai visti fino al 27 Novembre

Inizia ufficialmente oggi la marcia d'avvicinamento al Black Friday 2019 di Expert, che fino al 27 Novembre proporrà una serie di sconti nell'ambito del nuovo volantino battezzato "Anteprima Black". A rientrare sono smartphone, prodotti d'informatica e per l'entertainment.

Come fatto anche da Mediaworld, anche Expert permette di portare a casa Google Home Mini al prezzo di 19,90 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,90 Euro di listino. Tra gli sconti però citiamo anche la GoPro Hero 7 bianca, al prezzo di 169,90 Euro, per un risparmio di 50 Euro dal prezzo imposto dal produttore.

Fronte televisori, la Samsung UE55RU8000UXZT da 55 pollici Ultra HD 4K passa al prezzo di 599 Euro, che si traduce in un risparmio di 200 Euro pari al 25%. In sconto anche la LG 55UM7000PLC, anch'essa da 55 pollici 4K Ultra HD, a 399 Euro, mentre fronte Philips la 43PUS6554 passa al prezzo di 299 Euro.

Tra gli smartphone in offerta citiamo Xiaomi Redmi Note 7 da 128 gigabyte a 179,90 Euro, Mi 9 a 399 Euro nelle colorazioni blu e nero ed il Samsung Galaxy A30S a 239 Euro.

A livello di smartwatch invece Huawei Watch GT Elegant è disponibile a 119,90 Euro, il 47% in meno rispetto ai 229,90 Euro precedenti, mentre il Samsung Galaxy Watch Active è disponibile a 169,90 Euro.