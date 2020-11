Black Friday Honor: dieci giorni di sconti e regali su smartphone e smartwatch

Honor ha annunciato che fino al 30 Novembre, sul proprio store HiHonor sarà possibile accedere alla Black Friday Sale, che come suggerisce il nome proporrà un'ampia gamma di promozioni su tanti dispositivi del marchio asiatico venduto di recente da Huawei.

Honor Watch GS Pro sarà disponibile a 179,90 Euro, e darà in omaggio la bilancia smart Honor Scale 2. Su Honor Magic Watch 2 con cassa da 46mm, invece, verrà garantito uno sconto che porterà il prezzo a 199,90 Euro.

Honor Magic Earbuds, le cuffie con tecnologia a triplo microfono, invece, potranno essere portate a casa a 79,90 Euro.

Lunedì 23 Novembre, invece, dalle 20 alle 24 sarà possibile portare a casa Honor Magic Watch 2 da 42mm a 199,90 Euro con bilancia smart Honor Scale 2 in omaggio, Honor Watch ES a 79,90 Euro ed Honor 9A a 139,90 Euro, anche in quest'ultimo caso con la bilancia Honor Scale 2 compresa nel prezzo.

Martedì 24 Novembre, sempre dalle 20 alle 24, Honor Watch GS Pro sarà scontato a 189,90 Euro con le cuffie Honor Sport Bluetooth in omaggio, Honor Magic Watch 2 da 46mm a 109,90 Euro, Honor Watch Magic Silver ad 89,90 Euro con in omaggio un set di cinturini e bilancia smart Honor Scale 2, e Honor Watch ES a 99,90 Euro con Honor Sport Bluetooth incluso nel bundle.

Mercoledì 25 Novembre, dalle 20, alle 24, sarà la volta di Honor Watch GS Pro a 189,90 Euro con Honor Mini Speaker in omaggio, Honor Magic Watch 2 da 26mm a 129,90 Euro con cinturino in pelle e marrone ed Honor Scale 2 in omaggio e Honor Watch ES a 99,90 Euro con Honor Mini Speaker in regalo.

Giovedì 26 Novembre nello stesso lasso di tempo potrà essere acquistato a 189 Euro Honor Watch GS Pro con Honor Router 3 in omaggio, Honor 9X Lite GMS a 179,90 Euro, Honor magic Watch 2 a con cassa da 26mm a 109,90 Euro ed Honor Watch ES a 99,90 Euro con Honor Router 3 in omaggio.

Infine, nella giornata del Black Friday, venerdì 27 Novembre, dalle 20 alle 24 saranno disponibili nuovamente le promozioni su Honro Watch GS Pro con Honor Scale 2 in regalo, Honor 9X Lite a 179,90 Euro, Honor Wach Magic Silver a 79,90 Euro con un set di cinturini compreso nel prezzo ed Honor Watch ES a 99,90 Euro con bilancia smart Honor Scale 2 in omaggio.