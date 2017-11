Black Friday Honor: Honor 9 a 329,90 Euro e sconti sugli accessori

Anche, il marchio gemello di, ha annunciato la propria partecipazione al Black Friday 2017, con una serie di offerte molto interessanti presenti sul proprio store ufficiale italiano

Lo scorso anno il successo ottenuto dai propri dispositivi nel corso della giornata dello shopping più importante, che apre di fatto la stagione natalizia, è stato da capogiro. Basti pensare che nel giro di sole 4 ore, Honor riuscì a piazzare 40 mila Honor 8 in tutta Europa, con tanto di sold out su Amazon Italia.

Da oggi, Venerdì 24 Novembre, fino a Lunedì prossimo (27 Novembre), sul negozio ufficiale online, raggiungibile attraverso questo indirizzo, sarà possibile acquistare Honor 6X a 179 Euro al posto di 199,90 Euro, Honor 6A a 99,99 Euro invece che a 129,90 Euro, ed Honor 9 a 329,90 Euro rispetto ai 399,90 Euro di listino.

Non è tutto, perchè acquistando qualsiasi smartphone su Hihonor nel periodo in questione, sarà possibile acquistare uno degli accessori con il 50% di sconto, il che vuol dire che si potrà acquistare un Honor Band 3 a 34,95 Euro, o gli auricolari Honor Monster Phones a 24,95 Euro. Per gli amanti della musica senza fili, gli Honor Sport Bluetooth Earphones saranno disponibili ad un prezzo consigliato di 34,95 Euro.