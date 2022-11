Al via il Black Friday di Honor: sconti mai visti prima su tanti dispositivi

Mentre manca sempre meno al Black Friday del 25 novembre 2022, Honor ha già annunciato gli sconti che proporrà offerte mai vista prima d'ora su un'ampia gamma di dispositivi.

Honor 70 nella versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria viene proposto a 499,90 Euro al posto di 549,90 Euro, in bundle con Band 6, PU Case e le EarBuds 3 Pro, mentre il modello 8/256GB passa a 549,90 Euro al posto di 599,90 Euro.

In sconto troviamo anche Honor Magic4 Pro, al prezzo speciale di 799,90 Euro al posto di 1099,90 Euro, mentre Magic4 Lite 4G cala a 249,90 Euro piuttosto che 349,90 euro e la versione 5G scende a 269,90 Euro al posto di 299,90 Euro.

Honor X8 è disponibile invece a 219,90 Euro, in bundle con Band6 e TPU Case, ma se si opta per Honor X8 5G il prezzo cala a 249,90 Euro al posto di 269,90 Euro, sempre in bundle con Band6 e TPU Case.

All'appello non mancano i notebook: Honor magicBook 16 può infatti essere acquistato a 699,90 Euro al posto di 999,90 Euro, mentre MagicBook 14 cala a 499,90 Euro al posto di 749,90 Euro.

Tra gli smartwatch citiamo Honor MagicWatch 2 da 46mm a 129,90 Euro al posto di 199,90 Euro, mentre la versione da 42mm passa a 119,90 Euro al posto di 159,90 euro.