Black Friday Honor: al via le super offerte su smartphone, PC e Smartwatch

Honor anticipa il Black Friday con una serie di offerte e sconti su tantissimi prodotti, dagli smartphone agli smartwatch, passando per i Personal Computer. E come se non bastasse, 20 euro di sconto extra ogni 500 euro di spesa!

Sul sito di Honor trovate una selezione di prodotti in vendita a prezzi ridotti per il Black Friday con sconti validi a partire da venerdì 19 novembre.

Smartphone Honor in offerta

PC Honor in sconto

Honor Watch offerte

Tutte le offerte Honor sono valide fino al 30 novembre e per acquisti superiori a 500 euro (carrello unico) otterrete uno sconto extra di 20 euro. Iscrivetevi alla newsletter Honor per scoprire i protagonisti della Vendita Flash al via il 24 novembre e per avere accesso al preordine del nuovo Honor 50 Lite (preorder al via dal 26 novembre), altre sorprese targate Honor per il Black Friday 2021 sono attese nei prossimi giorni.