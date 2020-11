Black Friday Huawei: fino al 40% di sconto su smartphone, laptop e smartwatch

Anche Huawei ha annunciato le proprie promozioni per il Black Friday. La società asiatica ha spiegato che in occasione del Venerdì Nero dello Shopping proporrà promozioni fino al 40% su tantissimi prodotti del proprio ecosistema: dagli smartphone agli smartwatch passando per i laptop.

Huawei MateBook 13, nella configurazione R5 con 8/51GB fino al 27 Novembre sarà acquistabile a 699 Euro al posto di 799 Euro. Dal 26 Novembre, invece, l'Huawei MateBook D 14 AMD, con 8 gigabyte di RAM e 512GB di memoria potrà essere portato a casa a 749 Euro al posto di 799 Euro.

Sconto anche sui tablet: MatePad Pro LTE sarà disponibile ad un prezzo vantaggioso di 449 Euro al posto di 599 Euro, ed aggiungendo 50 Euro si potrà ricevere anche la tastiera ed M-Pencil.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, Huawei P40 Pro fino al 27 Novembre viene proposto a 799 Euro anzichè 1.049,90 Euro, con FreeBuds Pro incluse nel prezzo.

Huawei P30 Pro invece sarà disponibile in bundle con Huawei FreeBuds Pro a 599 Euro fino a domani, 25 Novembre 2020.

Per coloro che sono alla ricerca di un indossabile a prezzo scontato: Huawei Watch Fit è disponibile a 99,90 Euro e Huawei Watch GT 2e a 169,90 Euro.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.